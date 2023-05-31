Молодь Харківщини запрошують до участі у фестивалі-конкурсі
ІІ Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв проявляє» почався 10 травня і триватиме до 28 червня, значиться на ХОВА.
Засновник цієї події – Київський університет імені Бориса Грінченка. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років.
Мета Фестивалю-конкурсу – поширення патріотичних ідей засобами мистецтва, виявлення і підтримка талановитої молоді, сприяння становленню української та європейської ідентичності, заохочення до патріотичної творчості захисників і захисниць України через участь у мистецьких проєктах.
Фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» проводиться у двох категоріях – «Професіонали» та «Аматори» за номінаціями:
Образотворче мистецтво:
– живопис (олія, акварель, гуаш, змішана техніка, авторська техніка);
– графіка (малюнок, ілюстрація, друковані зображення: гравюра, літографія, екслібрис, монотипія, пастель).
Декоративно-прикладне мистецтво та художні ремесла:
– декоративно-прикладне мистецтво;
– художні ремесла.
Фотомистецтво:
– документальне фото;
– художня фотографія;
– прикладне фото(плакати, оформлення книг тощо);
– репродукція;
– реклама.
Вокальне мистецтво:
– академічний вокал;
– естрадний вокал;
– народна пісня;
– патріотична українська пісня;
– авторська пісня.
Хорове мистецтво:
– Інструментальне виконавство:
– обробка та варіації на теми українських пісень і танців, колаж на теми сучасних українських пісень;
– твори українських композиторів патріотичної тематики;
– авторські програмні твори патріотичної тематики;
– джазові імпровізації на теми українських мелодій.
Хореографічне мистецтво:
– класичний танець;
– народно-сценічний танець;
– бальний танець;
– сучасна хореографія.
Театральне мистецтво:
– драма;
– музичний театр;
– театр пантоміми;
– ляльковий театр;
– театральна мініатюра.
Літературна творчість:
– поезія;
– художня проза (оповідання, новели, есе).
Художнє слово:
– літературно-музична композиція;
– моновистава.
Дизайн:
– графічний дизайн (плакат);
– арт-дизайн.
Журналістика:
– інформаційно-аналітичні жанри (інформаційний паблік, інтерв’ю, репортаж, стаття, огляд);
– художньо-публіцистичні жанри (експеримент, зарисовка, стаття, есе, нарис, історія).
Медіамистецтво:
– графічно-візуальні роботи: комп’ютерне мистецтво (кібер-арт, медіа-арт, медіаінсталяція, анімація);
– саунд;
– відеоролик (музичне відео (кліп), соціальна реклама, буктрейлер, відеопоезія).
Учасники Фестивалю-конкурсу можуть подавати роботи/виступи в номінаціях, не зазначених у переліку.
У зв’язку з дією воєнного стану в Україні допускаються фото, відеозаписи, створені в домашніх умовах. Захід проходить в один тур, онлайн. На конкурс подаються роботи (твори, виступи), які не брали участь в інших фестивалях, конкурсах.
Участь у Фестивалі-конкурсі безкоштовна.
Реєстрація за посиланням
Більше інформації на сайті конкурсу.