Молодь Харківщини запрошують до участі у фестивалі-конкурсі

ІІ Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв проявляє» почався 10 травня і триватиме до 28 червня, значиться на ХОВА.

Засновник цієї події – Київський університет імені Бориса Грінченка. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років.

Мета Фестивалю-конкурсу – поширення патріотичних ідей засобами мистецтва, виявлення і підтримка талановитої молоді, сприяння становленню української та європейської ідентичності, заохочення до патріотичної творчості захисників і захисниць України через участь у мистецьких проєктах.

Фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» проводиться у двох категоріях – «Професіонали» та «Аматори» за номінаціями:

Образотворче мистецтво:

– живопис (олія, акварель, гуаш, змішана техніка, авторська техніка);

– графіка (малюнок, ілюстрація, друковані зображення: гравюра, літографія, екслібрис, монотипія, пастель).

Декоративно-прикладне мистецтво та художні ремесла:

– декоративно-прикладне мистецтво;

– художні ремесла.

Фотомистецтво:

– документальне фото;

– художня фотографія;

– прикладне фото(плакати, оформлення книг тощо);

– репродукція;

– реклама.

Вокальне мистецтво:

– академічний вокал;

– естрадний вокал;

– народна пісня;

– патріотична українська пісня;

– авторська пісня.

Хорове мистецтво:

– Інструментальне виконавство:

– обробка та варіації на теми українських пісень і танців, колаж на теми сучасних українських пісень;

– твори українських композиторів патріотичної тематики;

– авторські програмні твори патріотичної тематики;

– джазові імпровізації на теми українських мелодій.

Хореографічне мистецтво:

– класичний танець;

– народно-сценічний танець;

– бальний танець;

– сучасна хореографія.

Театральне мистецтво:

– драма;

– музичний театр;

– театр пантоміми;

– ляльковий театр;

– театральна мініатюра.

Літературна творчість:

– поезія;

– художня проза (оповідання, новели, есе).

Художнє слово:

– літературно-музична композиція;

– моновистава.

Дизайн:

– графічний дизайн (плакат);

– арт-дизайн.

Журналістика:

– інформаційно-аналітичні жанри (інформаційний паблік, інтерв’ю, репортаж, стаття, огляд);

– художньо-публіцистичні жанри (експеримент, зарисовка, стаття, есе, нарис, історія).

Медіамистецтво:

– графічно-візуальні роботи: комп’ютерне мистецтво (кібер-арт, медіа-арт, медіаінсталяція, анімація);

– саунд;

– відеоролик (музичне відео (кліп), соціальна реклама, буктрейлер, відеопоезія).

Учасники Фестивалю-конкурсу можуть подавати роботи/виступи в номінаціях, не зазначених у переліку.

У зв’язку з дією воєнного стану в Україні допускаються фото, відеозаписи, створені в домашніх умовах. Захід проходить в один тур, онлайн. На конкурс подаються роботи (твори, виступи), які не брали участь в інших фестивалях, конкурсах.

Участь у Фестивалі-конкурсі безкоштовна.

Реєстрація за посиланням

Більше інформації на сайті конкурсу.





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