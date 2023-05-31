На Харківщині у Безлюдівській громаді відновлюють дорогу

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова в регіоні продовжують облаштовувати дорожню інфраструктуру.

Зокрема, наразі триває комплекс відновлювальних робіт автомобільної дороги місцевого значення С212501 «Пiд’їзд до смт Хорошеве».

Як зазначили в ДП «Дороги Харківщини», ця автодорога суміщається з дорогою державного значення Р-78 «Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка». Також вона проходить через два селища міського типу – Безлюдівка та Хорошеве.

Під час повномасштабного вторгнення рф Безлюдівська громада стала прихистком для понад 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Щоденно дорогою С212501 «Пiд’їзд до смт Хорошеве» користується велика кількість населення, тому для безпечного та комфортного проїзду було необхідно її відремонтувати.

Дорожники на ділянці ремонту вже розпочали роботи з влаштування вирівнювального шару покриття з асфальтобетонної суміші. Також вони виконують роботи з розширення проїзної частини відповідно до чинних норм, влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші, планування узбічч та вирубки порослі.

У ДП «Дороги Харківщини» просять водіїв бути уважними в місцях проведення дорожніх робіт, звертати увагу на нові дорожні знаки і дотримуватися правил дорожнього руху.

Агентство Телевидения Новости