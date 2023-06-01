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Прокуратура вимагає приведення укриття в належний стан в Чугуївському районі

Прокуратура вимагає приведення укриття в належний стан в Чугуївському районі

Забезпечуємо законність у сфері використання об’єктів цивільної оборони: прокуратура вимагає приведення укриття в належний стан

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області до суду направлено позовну заяву до підприємства про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання привести в належний технічний стан і готовність до укриття населення захисної споруди цивільного захисту, а саме протирадіаційного укриття, у придатний стан для використання за цільовим призначенням.

Належна організація та функціонування цивільного захисту в Україні в умовах зовнішньої агресії та існування реальної загрози життю та здоров’ю мирного населення України є життєво необхідною.

У ході вивчення стану законності у сфері використання та забезпечення об’єктів цивільної оборони виявлено низку порушень щодо утримання захисної споруди, яка перебуває на балансі лікарні, розташованої в Чугуївському районі.

Агентство Телевидения Новости

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