Прокуратура вимагає приведення укриття в належний стан в Чугуївському районі

Забезпечуємо законність у сфері використання об’єктів цивільної оборони: прокуратура вимагає приведення укриття в належний стан

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області до суду направлено позовну заяву до підприємства про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання привести в належний технічний стан і готовність до укриття населення захисної споруди цивільного захисту, а саме протирадіаційного укриття, у придатний стан для використання за цільовим призначенням.

Належна організація та функціонування цивільного захисту в Україні в умовах зовнішньої агресії та існування реальної загрози життю та здоров’ю мирного населення України є життєво необхідною.

У ході вивчення стану законності у сфері використання та забезпечення об’єктів цивільної оборони виявлено низку порушень щодо утримання захисної споруди, яка перебуває на балансі лікарні, розташованої в Чугуївському районі.

Агентство Телевидения Новости