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Жінка зливала окупантам відомості про зброю своїх колег

Жінка зливала окупантам відомості про зброю своїх колег

Експоліцейську підозрюють у держзраді: працевлаштувалась до «народної міліції» та передала окупантам відомості про зброю у своїх колег

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишній поліціянтці у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час захоплення російськими військовослужбовцями м. Ізюм українська правоохорониця перейшла на бік ворога. Так, будучи на той момент старшим інспектором-черговим чергової частини сектору моніторингу Ізюмського районного управління поліції в Харківській області, жінка з власної ініціативи пішла працювати на окупантів.

Спочатку зрадниця виконувала функції «поліцейської» за законодавством рф, а саме приймала та реєструвала заяви про злочини, організовувала взаємодію незаконно створеного органу з іншими підрозділами окупаційної адміністрації.

Агентство Телевидения Новости

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