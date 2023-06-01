Арештовано корпоративні права харківського підприємства у розмірі 1 млн гривень

За клопотанням прокуратури арештовано корпоративні права харківського підприємства у розмірі 1 млн грн: засновники компанії — громадяни рф

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що засновниками та кінцевими бенефіціарами підприємства у м. Харкові є батько та син, які є громадянами рф. Компанія займається виробництвом готових текстильних виробів, крім одягу.

Правоохоронцями виявлено значний ризик прийняття рішень керівництвом компанії щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Агентство Телевидения Новости