У Харкові двоє робітників допомагали окупантам в налагодженні газопостачання

Допомагали окупантам в налагодженні газопостачання — двом робітникам АТ «Харківгаз» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова заочно повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Активна робота з викриття поплічників держави-агресорки триває. Встановлено особи ще двох пристосуванців, які працювали на ворога під час окупації Куп’янська. Колаборантами виявились двоє співробітників Куп’янської дільниці Куп’янського територіального підрозділу АТ «Харківгаз».

Один з підозрюваних — 39-річний інженер вказаного підприємства, інший — старший майстер. За даними слідства, чоловіки налагодили відносини з окупаційною адміністрацією та влаштувались на роботу до так званого «государственного предприятия «Купянский участок газоснабжения ТП АО «Харьковгаз», створеного на базі українського підприємства.

Агентство Телевидения Новости