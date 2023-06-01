У Харкові двоє дітей втекли з лікарні

Поліцейські оперативно розшукали двох неповнолітніх, які втекли з лікарні 31 квітня до ХРУП № 1 надійшло повідомлення про те, що з дитячої лікарні самовільно пішли двоє неповнолітніх пацієнтів. Поліцейські сектору ювенальної превенції ХРУП №1 та встановили, що двоє братів 13 та 11 років втекли з медичного закладу до бабусі, яка мешкає в Салтівському районі. Протягом години їх знайшли ювенальні поліцейські та передали матері. З дітьми поліцейські провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости