В Харкові відкрився сезон дитячої залізниці

За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, його заступник Євген Іванов привітав юних харків’ян із поновленням роботи «Малої Південної».

Дитяча залізниця «Мала Південна» припинила працювати після лютневого вторгнення російських окупантів. Територія установи потерпала від обстрілів ворога. Згодом пошкодження усунули, а відкриття приурочили до Міжнародного дня захисту дітей.

«Відкриття дитячої залізниці – ще один доказ нескореності, непереможності українського народу. Малеча заслуговує на гідне дитинство і ми для цього докладаємо усіх можливих зусиль. До того ж дитяча залізниця завжди була кузнею кадрів для нашої «Укрзалізниці». Спільними зусиллями продовжуємо наближати нашу перемогу та мирне життя», – звернувся до керівництва установи та гостей Євген Іванов.

Працюватиме дитяча залізниця з 1 червня по 29 жовтня. Поїзди курсуватимуть у вихідні з 11:00 до 15:30, у будні – згідно з попередніми груповими замовленнями.

Агентство Телевидения Новости