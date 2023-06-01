Понад 200 дітей пільгових категорій з Харківщини вирушили на оздоровлення

Відпочинок для дітей-сиріт, і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, організували за підтримки Фундації Олени Зеленської.

Заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська повідомила, що загалом сьогодні на оздоровлення до табору «Артек-Буковель» вирушили 216 дітей із Харківської області.

«Вдячні Фундації Олени Зеленської за підтримку в організації оздоровлення для дітей Харківщини. Це діти пільгових категорій. За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова, робимо все можливе, щоб забезпечити їх найнеобхіднішим. Упродовж 14 днів діти разом з батьками-вихователями відпочиватимуть за програмою «ART-roblox: створи свою гру»: будуть вигадувати власні віртуальні світи та ігри, матимуть змогу відчути себе фантастичними героями. Це цікаве і дуже потрібне сьогодні дозвілля, адже попри війну діти мають залишатися дітьми», – сказала Віта Ковальська.

У таборі харківські діти проживатимуть у комфортабельних номерах, отримають збалансоване 5-разове харчування та 24/7 будуть під опікою кваліфікованих дорослих. На них чекає насичена програма: пізнавальні квести, творчі конкурси та спортивні змагання, походи в гори, фестивалі тощо.

Агентство Телевидения Новости