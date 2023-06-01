В Україні запускається державне цифрове телебачення

У тестовому режимі цифрова багатоканальна телемережа мультиплекс МХ-7 запрацювала і на Харківщині.

Сигнал вже охоплює Харківську, Лозівську та Кегичівську громади. Найближчим часом планується підключити Барвінківську та Великобурлуцьку громади.

«Відновлення радіо- та телемовлення, зокрема, на деокупованих територіях – це одне з пріоритетних завдань від Президента України Володимира Зеленського. Поступово ми повертаємо на деокуповану Харківщину українське мовлення. Оскільки російські окупанти значно пошкодили мережі, то в деяких населених пунктах доводиться заново все налаштовувати», – сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі жителі області на мультиплексі МХ-7 вже можуть дивитися такі програми: «Перший», «Суспільне Культура», «Рада», «Армія ТБ», «1+1», «ICTV», «Інтер», «Ми – Україна», «Піксель». Список каналів невдовзі будуть розширювати.

Крім того, планується побудувати 2 тимчасові висотні конструкції, що допоможе підвищити рівень покриття українського сигналу в регіоні.

За посиланням можна ознайомитися з процесом налаштування тюнеру DVB-T2 на канали МХ-7.

Агентство Телевидения Новости