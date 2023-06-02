Україна запустила новітню програму “єОздоровлення”

В Україні запущено експериментальний проєкт для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, – «Монетизація дитячого оздоровлення за принципом «гроші ходять за дитиною».

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики України, у межах проєкту запроваджено новий механізм надання послуги з оздоровлення та відпочинку дітей.

«Відтепер держава напряму виплачуватиме родинам кошти, а батьки, спільно з дитиною, зможуть самостійно обрати заклад і придбати путівку для дитини», – зазначили в Мінсоцполітики.

Цьогоріч отримати кошти на придбання путівки має право один з батьків (особа, яка його/її замінює) дитини, що виховується в малозабезпеченій сім’ї та належить до таких категорій як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина із багатодітної сім’ї. При цьому, місце проживання такої дитини має бути задекларовано/зареєстровано на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

«Ми намагаємося хоча б трохи знівелювати ті складні процеси, які переживають сьогодні українські діти. Тому держава напряму перерахує батькам кошти на оздоровлення дітей, які потребують підтримки, знаходяться в зоні активних бойових дій або на кордоні з російською федерацією. Таким чином батьки матимуть можливість самостійно обрати будь-який заклад, який відповідає умовам безпеки, критеріям оздоровлення, і оздоровити дитину в той проміжок часу, який буде для них комфортним», – підкреслила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Батькам дітей надходитимуть повідомлення про можливість отримати кошти для придбання путівки в межах проєкту. Також самостійно перевірити, чи ваша родина є в переліку отримувачів коштів на оздоровлення дитини, можна за посиланням.

Батькам дітей, які є в цьому переліку, необхідно відкрити картку в АТ КБ «ПриватБанк» із спеціальним режимом використання, на яку буде зараховано 14 165 грн на кожну дитину. Також варто обрати один з закладів оздоровлення і відпочинку вищої категорії, який міститься в Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Усі вони розташовані в карпатському регіоні. Перші 8 закладів вже приєдналися до участі в експериментальному проєкті, їхній перелік постійно розширюється, загалом реєстр містить 19 таких закладів. Обрати та забронювати путівку до закладу оздоровлення та відпочинку також можна за цим посиланням.

Детальніша інформація про механізм надання послуги, а також відповіді на найпоширеніші питання, що можуть виникати, – на сайті Мінсоцполітики.

Усі інші категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть отримати путівку на оздоровлення та відпочинок за чинним механізмом розподілу до державного підприємства «Міжнародний дитячий центр «Артек».

Агентство Телевидения Новости