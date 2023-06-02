10 модульних пересувних котелень мають встановити в Ізюмі

Про підготовку регіону до наступного опалювального сезону розповів під час брифінгу 2 червня директор Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА Сергій Магдисюк.

«Одних з найбільших пошкоджень через обстріли рф зазнали об’єкти теплопостачання в Ізюмі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доручив в найкоротші терміни забезпечити потребу жителів в опаленні, адже центральну котельню міста повністю знищено. Тому за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі 60 мільйонів гривень планується придбати та встановити у місті 10 модульних пересувних котелень», – сказав Сергій Магдисюк.

Усього в області на сьогодні вже відновлено 157 об’єктів теплопостачання та понад 22 км теплових мереж, 23 об’єкти та майже 9 км мереж водопровідно-каналізаційного господарства.

«Попередньо для подальшого відновлення потрібно приблизно 2,8 мільярда гривень. Послуга централізованого теплопостачання надається практично на всій території області. Звичайно, особливої уваги потребують саме деокуповані території, оскільки вони зазнали значних руйнувань», – додав директор Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА.

Також він зазначив, що наразі в одному з медзакладів Харкова готують устаткування, яке допоможе переводити котельню в автономний режим під час аварійного вимкнення електроенергії.

«На базі обласної лікарні реалізуємо проєкт зі встановлення альтернативної котельні. У медзакладі є власна свердловина, дизельний генераторі і за рахунок гумдопомоги ми там зробимо ще станцію водоочищення, яка дозволить ліквідувати можливі перебої через обстріли», – прокоментував Сергій Магдисюк.

Довідково.

Внаслідок ворожої агресії рф на території Харківської області пошкоджено 245 об’єктів теплопостачання та 63 км теплових мереж, 116 об’єктів водопостачання і понад 244 км водопровідних мереж, 58 об’єктів водовідведення та більш ніж 100 км каналізаційних мереж.

Агентство Телевидения Новости