Пошкоджені російськими обстрілами газогони відремонтовано на Харківщині

Фахівці АТ «Харківгаз» відновили перебиті ворогом газопроводи житлових будинків у селищі міського типу Ківшарівка.

Як повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам, проведені ремонти дозволили підключити подачу енергоносія до 450 споживачів – жителів району.

«На Харківщині продовжуємо газифікувати населені пункти, які зазнали пошкоджень внаслідок російських обстрілів. Питання підготовки до опалювального сезону стоїть на особистому контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова, аби до нового опалювального сезону якомога більше людей були з теплом», – зазначив Михайло Харнам.

Загалом ремонтні роботи на розподільних та будинкових газогонах після звільнення населених пунктів Харківщини виконуються у Чугуївському, Куп’янському, Харківському та Ізюмському районах.

Агентство Телевидения Новости