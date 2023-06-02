У Харкові новий навчальний рік буде проходити в комбінованому режимі

З нового навчального року у школах міста Харкова планують впровадити комбіноване навчання.

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю проєкту «Вісті. Тема дня». За його словами, чимало батьків звертаються з проханням відновити офлайн-навчання, тому в місті активно працюють над облаштуванням у школах укриттів. На сьогоднішній день сховища облаштовані приблизно у ста школах.«Я хочу, щоб 1 вересня наші діти почали навчання в комбінованому режимі, особливо першокласники. Це дуже важливо, бо вони повинні навчитися писати, читати, а онлайн це зробити неможливо. Крім того, вони мають бути соціалізовані. Тому зараз робимо все, щоб були укриття чи бомбосховища, виділяємо кошти, щоб наші діти могли комбіновано вчитися. Так, це будуть не всі школи, але я дуже хочу, щоб ми почали так», – наголосив Ігор Терехов.За його словами, приміщення всіх укриттів облаштовують за найвищими стандартами. Зокрема, обладнують вентиляцією, туалетними кімнатами тощо.

Агентство Телевидения Новости