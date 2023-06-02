Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:22
Просмотров: 31

У Харкові з’являться нові потяги

У Харкові з’являться нові потяги

Закупівля нового рухомого складу для харківського метрополітену знаходиться на стадії проведення тендеру.

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю проєкту «Вісті. Тема дня». «Я дуже пишаюся тим, що в тендері беруть участь європейські гіганти – «Siemens», «Skoda», «Stadler». Крім цього, ми залучаємо кошти Європейського інвестиційного банку, а це 15 млн євро, на закупівлю електробусів. Це майбутнє, і ми повинні переходити на сучасний транспорт. Також працюємо над залученням коштів на закупівлю трамваїв», – повідомив мер. 

За його словами, відновлення транспортної інфраструктури потребує значних фінансових затрат, адже, окрім рухомого складу, також зруйновані електричні підстанції, контактні мережі тощо.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 