У Харкові стало питання розвитку дешевої електроенергії

Виробництво дешевої електроенергії дозволить заощадити фінансові ресурси, необхідні на відбудови Харкова після перемоги у війні.

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю проєкту «Вісті. Тема дня». За його словами, в умовах подорожчання енергоносіїв це питання є вкрай важливим.«Ми повинні використовувати зелені технології, і з цього приводу я мав переговори в США. Виробництво дешевої електроенергії для міста – наше майбутнє, бо це непідвищення тарифів на проїзд у міському електротранспорті, а також тарифів на інші комунальні послуги», – зазначив Ігор Терехов.За його словами, відновлення житлового фонду проводитиметься з використанням новітніх технологій енергозбереження.

Агентство Телевидения Новости