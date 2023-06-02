Харків віддасть понад 250 мільйонів на підтримку військових

З початку повномасштабного вторгнення рф з бюджету Харківської міської територіальної громади було виділено 256 млн грн на підтримку українських захисників.

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю проєкту «Вісті. Тема дня».«За минулий рік з міського бюджету ми перерахували 122 млн грн на підтримку наших військових. Цього року – 134 млн грн. Це наш обов’язок», – підкреслив мер.

Водночас він зауважив, що, попри складнощі воєнного часу, Харків продовжує розраховуватися з боргами.

«Кредитний рейтинг Харкова перевищує державний. Це вперше в історії. Що стосується нашої фінансової спроможності, то ми ставимося до цього дуже скрупульозно. Так, у часи війни гасимо муніципальну позику. Ми скорочуємо наші фінансові зобов’язання, бо розуміємо, що після перемоги нам потрібно буде їх наростити», – зазначив міський голова.

Агентство Телевидения Новости