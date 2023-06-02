Нацгвардієць «Кіт» про свою підготовку та мотивацію

Боєць з позивним «Кіт» до повномасштабного вторгнення працював в охоронній фірмі, на посаді водій-охоронець. До лав Нацгвардії прийшов добровільно на початку травня цього року, але вже проходить посилену підготовку на полігоні. Ділиться, що строкову службу проходив у десантних військах ще 30 років тому і тема військової справи йому знайома, але сьогоднішні реалії потребують нових знать та навичок.

«На тренуванні багато згадується, але те, що було 30 років назад воно дуже сильно відрізняється. Теперішня ситуація вносить свої корективи. Сьогодні ми навчаємось тактичній медицині, тактиці, проходимо інженерну, вогневу підготовку. Саме зараз відпрацьовували десантування з БМП на позицію, подавлення позицій ворога та відхід».

Кіт розповідає, що йшов до війська не вагаючись, бо має неабияку мотивацію, щоб знищувати ворога та звільнити свою країну від загарбника. Військовий також закликає всіх доєднуватися до боротьби з ворогом, бо впевнений, що всі українці мають об’єднатися проти агресора і наближати нашу неминучу перемогу.

«Мене мотивує багато речей. Не подобається, сусід який собі щось уявив та ставиться з неповагою до цілої країни, цілої нації. Також мотивує, що в мене був молодший брат, на 13 років, який в 2014 році проходив контрактну службу і в Донецькій області під Сніжним загинув. Насамперед, це ніхто не збирається терпіти. Прийшли до нас зі зброєю – від зброї і загинуть. А зневажати себе ми не дамо. Я думаю, з такою думкою живуть всі українці. І хотілось би, щоб до боротьби з ворогом долучалися і чоловіки, і жінки, щоб робили одну справу і побороли цього ворога».

Відділення інформації та комунікації Східного ТУ НГУ





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