Юнак задонатив на ЗСУ, зібрав гроші, виконуючи музичні твори на вулицях міста

Як би символічно це не було, але в українців існує зворотний зв’язок, що проходить між людьми, які кожен на своєму місці виборюють незалежність для своєї Батьківщини. Захисники України боронять рідну землю від лютого загарбника, захищаючи найдорожче – наших дітей, але й діти не стоять осторонь й допомагають воїнам.

Так, напередодні Дня захисту дітей, 13-річний Назар Конончук з міста Житомир передав захисникам кошти, які збирав для допомоги Силам Оборони України. Допомагати військовим було його особистим рішенням. Виконуючи на баяні музичні твори на вулицях міста за незначний час Назар назбирав майже 6,5 тис. гривень. Всі кошти волонтер, який є учнем музичної школи імені Святослава Ріхтера, передав представникам 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців.

Зауважимо, що допомога, передана Назаром, піде на закупівлю медичних засобів, які будуть направлені для забезпечення одного з прикордонних підрозділів, що наразі боронить Україну на східному напрямі.





Агентство Телевидения Новости