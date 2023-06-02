“Вони дивилися в очі смерті”: прикордонники отримали нагороди

Вони – прикордонники, які першими зустріли агресію окупантів та стали кісткою поперек горла ненаситним рашистам.

Сьогодні, маючи час для перепочинку, відновлення та додаткової підготовки вони отримують і заслужені в тяжких боях нагороди. Так, згідно з Указами Президента за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі двоє прикордонників отримали ордени «За мужність» ІІІ ступеня. Ще шестеро мужніх захисників відзначені медалями «За військову службу Україні». Двоє прикордонників удостоєні медалей «За бездоганну службу» ІІІ ступеня. Також медалі «Захиснику Вітчизни» отримали одинадцять прикордонників.

Державні нагороди захисникам вручив заступник Голови Держприкордонслужби генерал-майор Вадим Ченчик.

Він побажав воїнам якнайшвидшого відновлення, злагоди у їхніх родинах та нових нагород вже у мирній квітучій Україні.

Агентство Телевидения Новости