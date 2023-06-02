Прикордонники отримали безпілотник DJI Mavic 3 PRO від українських селебриті

Цього разу артист приїхав не з концертною програмою, він привіз захисникам як волонтерську допомогу від себе та народних артистів України Дмитра та Назарія Яремчуків безпілотник DJI Mavic 3 PRO.

З урахуванням сучасних викликів та загроз, безпілотні літальні апарати допомагають прикордонникам більш ефективно виконувати поставлені завдання. Захисники України активно використовують різні типи дронів для протистояння й знищення ворога, проведення корегування вогню, виявлення місць перебування окупантів тощо.

Квадрокоптери модельної лінійки Mavic добре відомі прикордонникам, тож їх використання не стане новим для захисників. Цей апарат посилить підрозділ прикордонного загону, що виконує завдання в зоні активних бойових дій.

Щиро вдячні братам Яремчукам та Олександру Зайченко за надану допомогу. Зауважимо, що це не перша допомога надана артистами.

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