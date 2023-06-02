“Врятуй себе, врятуй товаришів” – прикордонник на псевдо Гена розповідає про фронт

Службу він розпочав у 2016 році, коли його призвали на строкову. Згодом вивчився на кінолога та підписав контракт. Служив на західному та південному кордоні. Після повномасштабного вторгненням російської федерації на територію України прикордонник вирушив на допомогу побратимам з Луганського загону. Собаку перед виїздом в зону активних бойових дій залишив вдома у дівчини. Першими боями для Гени було протистояння ворожій навалі на Лиманському напрямку влітку минулого року. Неподалік від Тетянівки він з товаришами по зброї тримав оборону на річці Сіверський Донець. Основними завданнями були утримування бойових позицій та недопущення прориву ворожих ДРГ. Противник постійно намагався на надувних човнах форсувати річку Сіверський Донець щоб захопити позиції Сил оборони. В основному це відбувалось вночі. Але всі їхні спроби були невдалими. Гена зі своїми побратимами потопили 7 ворожих човнів з особовим складом ворога. Аби безперешкодно потрапити на іншу сторону річки, ворог цілодобово «поливав» позиції захисників з «Градів», мінометів калібру 80 та 120 мм. Також окупанти використовували заборонені касетні снаряди зі шрапнеллю та фосфорні снаряди. Позиції постійно вдосконалювались задля безпеки військових.

Під час контрнаступу українських військ охоронця кордону разом з побратимами переправили на інший берег річки. Там вони вже виконували бойові завдання в районі Святогірська. Згодом бійці охороняли військові об’єкти на Донеччині. Після відновлення Гена вирушив на Сватівський напрямок на Харківщині. Там його завданням було доставляти військовослужбовців на позиції. Цей етап служби був не менш гарячим за Святогірський, а іноді навіть трішки «розважальним», з огляду на недолугість окупантів. Одного разу на позицію українських прикордонників прилетіли чотири снаряди з агітаційними листівками, де їм пропонували здатися. Текст був написаний українською, але з такими помилками, що хлопці ледь не луснули зо сміху: «ВИХОДИ ВДЕНЬ ДО ПОЗИЦІЙ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК. ВІД’ЄДШУЙ МАГАЗИН, ПРИБЕРИ ЗБРОЮ ЗА СПИНУ. ПОЗНАЧЬ СЕБЕ ТКАНИНОЮ ЧЕРВОНОЮ АБО БІЛОЮ. ВРЯТУЙ СЕБЕ, ВРЯТУЙ ТОВАРИЩІВ. ПРИ НЕСПОДІВАНОЇ ЗУСТРІЧІ З РОСІЙСЬКИМ СОЛДАТАМИ НЕ ЧИНІ ОПІР. ЛЯГ НА ЗЕМЛЮ, ПРИБЕРИ РУКИ ЗА ГОЛОВУ, СКАЖИ, ЩО НЕ ХОЧЕШ ВОЮВАТИ… ПРОПУСК». Захисники почитали усе це і дали гідну відсіч ворогу.

У лютому відважного прикордонника нагородили нагрудним знаком «За мужність в охороні Державного кордону України». Декілька місяців тому він повернувся з передової. Його зустріла дівчина і вірний пес німецька вівчарка Красо, з яким прикордонник і зараз служить на південному рубежі.

Він твердо переконаний і вірить у перемогу українського народу над рашизмом.

Агентство Телевидения Новости