Усі укриття в Харкові мають бути відкриті

Під час сигналу повітряної тривоги харків’яни можуть безперешкодно заходити до всіх укриттів.Загалом у місті налічується близько 2600 найпростіших укриттів (підвальних приміщень).

За потреби харків’яни можуть скористатися інтерактивною картою укриттів: smart.citynet.kharkov.ua. Крім того, в місті встановлені інформаційні вказівники з напрямком руху до найближчих сховищ.

Нагадаємо, станції харківського метрополітену працюють у режимі укриттів цілодобово.

Агентство Телевидения Новости