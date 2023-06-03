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У Харкові налічується 2,6 тис. укриттів

У Харкові налічується 2,6 тис. укриттів

КП «Жилкомсервіс» визначило відповідальних працівників, які слідкуватимуть за тим, щоб укриття завжди були відкриті для громадян.Контролюватиме це начальник чи майстер дільниці підприємства.

У Харківській міській раді провели нараду з цього питання, і вже сьогодні вночі у місті планується почати перевірку укриттів спільно з правоохоронними органами. Якщо укриття буде закрите – громадянам необхідно звернутися до поліції.

Зазначимо, що загалом у Харкові налічується 2,6 тис. укриттів, 2363 з яких перебувають у житлових будинках на балансі у КП «Жилкомсервіс» та придатні для тимчасового притулку під час обстрілів. Також укриття є у лікарнях, школах та на підприємствах. Крім того, 30 станцій метрополітену працюють як бомбосховища. Вночі під час повітряної тривоги чергові на станціях відчинять двері для громадян.

Також нагадаємо, що у Харкові встановлено 14 безпечних зупинок.

Агентство Телевидения Новости

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