Україна посіла 2 місце у Суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання

Захід за участі представниць СК ДПСУ стартував в іспанському Ов’єдо у п’ятницю.Спочатку наші спортсменки-прикордонниці – Влада і Марина Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко вибороли «бронзу» Кубка.

Однак у підсумковому протоколі технічної групи у Суперфіналі Кубка світу вони піднялися на одну сходинку вище – із «бронзи» до «срібла».

З’ясувалося, що Китай, який спочатку значився на першому місці, після перегляду результатів був виключений з протоколу, оскільки порушив правила участі у змаганнях.

Отже, «золото» дісталося іспанським спортсменкам, а нашим «русалонькам» – прикордонницям дісталося «срібло»!

Агентство Телевидения Новости