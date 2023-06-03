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Харківські будинки будуть відновлювати 3D-принтери: чи вистоять вони?

Харківські будинки будуть відновлювати 3D-принтери: чи вистоять вони?

Відновлювати зруйновані в Харкові ворогом будівлі планують у тому числі з використанням 3D-технологій.Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю проєкту «Вісті. Тема дня».

«Зараз проводжу перемовини щодо використання 3D-принтерів у галузі будівництва. Маю надію, що вони будуть успішними, і ми почнемо над цим працювати», – повідомив очільник міста.

Також він зауважив, що, попри близьку відстань до кордону з рф, Харків одним із перших почав роботи з відновлення пошкоджених будівель. Зокрема, торік відбудували близько 200 багатоповерхівок.

«Жодне з міст не набрало таких темпів відновлення, як Харків. Ми робили це на свій страх і ризик, щоб люди бачили, що український Харків відновлюється. І зараз ми продовжуємо це робити», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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