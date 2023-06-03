У Харкові ліквідовано понад 250 аварій

Бригади КП «Харківводоканал» у травні усунули 257 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання, впорядкували 305 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтували 122 водорозбірні колонки.

Напередодні комунальники ліквідували 10 пошкоджень на водоводах. Зокрема, комплекс відновлювальних заходів бригади провели у Шевченківському районі.«На пр. Людвіга Свободи сталася складна аварія на трубопроводі діаметром 1000 мм, який забезпечує водою мешканців Олексіївського житлового масиву. Оперативно провели зварювальні роботи та впорядкували територію. Паралельно усунули ще дві аварійні ситуації на магістралях на вул. Тобольській та Харківському шосе», – повідомив начальник районної служби водопровідних мереж Андрій Цілогородцев.

Агентство Телевидения Новости