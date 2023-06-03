ДСНС обстежили ще близько 9 га території Харківщини

За минулу добу 2 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 9 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також біля 11 км ліній електропередач. 470 м газопроводу. Саперами виявлено та знешкоджено 97 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 159 саперів та 63 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2620 га території, 275,2 км автомобільних доріг, 1796,7 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 62 тис. 427 ВНП.

Агентство Телевидения Новости