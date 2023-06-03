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Синєгубов наголосив, що усі мешканці Харківщини повинні мати доступ до укриттів

Синєгубов наголосив, що усі мешканці Харківщини повинні мати доступ до укриттів

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов 2 червня провів апаратну нараду, присвячену доступності укриттів та захисних споруд.

Олег Синєгубов надав чіткі доручення очільникам районних, сільських, селищних та міських військових адміністрацій, органам місцевого самоврядування спільно з органами Нацполіції та ДСНС в максимально стислі терміни перевірити роботу укриттів та їхню доступність для людей.

«Кожен мешканець Харківщини повинен цілодобово мати доступ до укриттів та захисних споруд. За закриті укриття в будь-яку пору доби, зокрема і в комендантську годину, відповідальні особи понесуть покарання», – наголосив начальник ХОВА.

Окрім того, він доручив органам місцевої влади забезпечити наявність вказівників «Укриття» та «Вхід в укриття», а також долучитися до інформування населення про їхнє місцерозташування.

«Закликаю усіх мешканців Харківщини в разі виявлення закритих чи неготових укриттів негайно повідомляти за телефонами 101 або 102. З’ясувати розташування найближчого укриття можна за інтерактивною мапою, – сказав Олег Синєгубов. – Усі факти неналежного виконання керівниками всіх рівнів своїх обов’язків будуть фіксуватися. Відповідальності не уникне ніхто. Безпека наших людей завжди залишається пріоритетом номер один».

Агентство Телевидения Новости

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