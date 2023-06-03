Ще одне село у Балаклійській громаді під’єднано до електромережі

Фахівці «Харківобленерго» частково відновили електропостачання у селі Волвенкове Ізюмського району, яке було знеструмлене з березня минулого року.

Енергетики відновили високовольтну лінію 10 кВ та відремонтували три підстанції. Зараз вже понад 50% села – зі світлом. Всього у Волвенковому налічується 75 точок обліку. Наразі відновлювальні роботи тривають.

У «Харківобленерго» зазначили, що це єдиний населений пункт у Балаклійській громаді, який залишався повністю знеструмленим. Найближчим часом усі місцеві жителі будуть зі світлом.

Агентство Телевидения Новости