Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:13
Просмотров: 99

Ще одне село у Балаклійській громаді під’єднано до електромережі

Ще одне село у Балаклійській громаді під’єднано до електромережі

Фахівці «Харківобленерго» частково відновили електропостачання у селі Волвенкове Ізюмського району, яке було знеструмлене з березня минулого року.

Енергетики відновили високовольтну лінію 10 кВ та відремонтували три підстанції. Зараз вже понад 50% села – зі світлом. Всього у Волвенковому налічується  75 точок обліку. Наразі відновлювальні роботи тривають.

У «Харківобленерго» зазначили, що це єдиний населений пункт у Балаклійській громаді, який залишався повністю знеструмленим. Найближчим часом усі місцеві жителі будуть зі світлом.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 