Семенуха відвідав Печенізьку громаду

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова, його заступник перевірив хід відновлюваних робіт у громаді, відвідав школу, ЦНАП та поспілкувався із місцевими жителями.

Серед основних потреб громади – розмінування та відновлення сільськогосподарського сектору економіки.

«Зараз у Печенізькій громаді перебуває три чверті жителів від кількості, яка тут була до початку повномасштабної війни. Наше завдання – допомогти людям документувати наслідки збройної агресії рф. Всі пошкодження і руйнування мають бути внесені до реєстру, аби жителі населених пунктів могли отримати відшкодування за програмою «єВідновлення», – зазначив Роман Семенуха.

Під час візиту заступник начальника ХОВА оглянув місцеву опорну школу, у підвалі якої громада за власний кошт облаштовує сучасне бомбосховище.

«Майже всі педагоги, вихователі й працівники закладів загальної та середньої освіти повернулися до громади. Так само повертаються й сімейні лікарі», – зазначив начальник Печенізької сільської військової адміністрації Олександр Гусаров.

Він також додав, що на території громади працює виїзний шпиталь, який дає змогу жителям віддалених населених пунктів пройти медичне обстеження. Також діє ЦНАП, де надають послуги з реєстрації місця проживання, вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, послуги соціального характеру, земельного кадастру та пов’язані з державною реєстрацією нерухомого майна.

Під час зустрічі з місцевими жителями заступник начальника ХОВА обговорив нагальні питання, зокрема щодо надання допомоги для проведення відновлювальних робіт.

«Я дуже вдячний людям за їх роботу, сміливість та рішучість у такий непростий час. Вдячний усім, хто повернувся і продовжує працювати над відбудовою громади. Обласна військова адміністрація продовжує всіляко сприяти відновленню життєдіяльності в регіоні. Наближаємо Перемогу разом!», – підсумував Роман Семенуха.

Агентство Телевидения Новости