У Харкові влаштували свято для дітей

В одному з торгівельних центрів міста Харкова відсвяткували Міжнародний день захисту дітей.Як повідомили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, в заході взяли участь заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко та голова Адміністрації Київського району Неллі Казанжиєва.

На святі дітей запросили у подорож «Країною дитинства», а «Божевільні вчені» відкрили їм двері до світу науки та експериментів. Також для дітей провели шоу мильних бульбашок, майстер-клас з малювання та плетіння бісером, виступили творчі колективи. «Другий рік поспіль в умовах воєнного часу маленькі харків’яни зустрічають це свято не у Центральному парку чи на площі Свободи, а у безпечних місцях. Турбота про дітей, захист їхніх прав – одне з найголовніших завдань міської влади», – зазначили в департаменті.

Організатори – Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, Адміністрація Київського району, КЗ «Харківський міський центр дозвілля молоді», Харківський міський центр клубів за місцем проживання та благодійна організація «Благодійний фонд «Безпечне небо».

Агентство Телевидения Новости