У Харкові влаштували свято для дітей
В одному з торгівельних центрів міста Харкова відсвяткували Міжнародний день захисту дітей.Як повідомили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, в заході взяли участь заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко та голова Адміністрації Київського району Неллі Казанжиєва.
На святі дітей запросили у подорож «Країною дитинства», а «Божевільні вчені» відкрили їм двері до світу науки та експериментів. Також для дітей провели шоу мильних бульбашок, майстер-клас з малювання та плетіння бісером, виступили творчі колективи. «Другий рік поспіль в умовах воєнного часу маленькі харків’яни зустрічають це свято не у Центральному парку чи на площі Свободи, а у безпечних місцях. Турбота про дітей, захист їхніх прав – одне з найголовніших завдань міської влади», – зазначили в департаменті.
Організатори – Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, Адміністрація Київського району, КЗ «Харківський міський центр дозвілля молоді», Харківський міський центр клубів за місцем проживання та благодійна організація «Благодійний фонд «Безпечне небо».