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ЗСУ ліквідували приблизно 209470 росіян

ЗСУ ліквідували приблизно 209470 росіян

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.06.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 209470 (+560) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3829 (+10) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7502 (+12) од,

артилерійських систем / artillery systems – 3533 (+32) од,

РСЗВ / MLRS – 582 (+7) од, засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 342 (+7) од,

літаків / aircraft – 313 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3165 (+28),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1132 (+15),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6289 (+22) од

спеціальна техніка / special equipment ‒ 475 (+10).

Агентство Телевидения Новости

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