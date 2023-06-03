На Харківщині перевіряють укриття

На Харківщині розпочалась перевірка роботи об’єктів цивільного захисту

Кабінетом Міністрів України ініційована перевірка роботи всіх об’єктів цивільного захисту в Україні. На ДСНС покладені завдання щодо надання допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в організації заходів з укриття населення у створеному фонді захисних споруд цивільного захисту.

Тож вже з 2 червня розпочато проведення оперативних комісійних обстежень об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, у першу чергу призначених для укриття населення та працівників об’єктів критичної інфраструктури з участю працівників територіальних підрозділів ДСНС та Національної поліції. Метою цих оглядів є забезпечення безперешкодного доступу населення до цих укриттів, негайного реагування на скарги громадян з цих питань, проведення додаткового інформування населення про місця для укриття, забезпечення маркування захисних споруд, встановлення покажчиків.

Також відбувається уточнення переліку споруд, які обліковуються у фонді захисних споруд цивільного захисту.

Агентство Телевидения Новости