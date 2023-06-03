ДСНС ліквідували 11 пожеж

Протягом доби з 02 червня по 03 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 24 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;

1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

8 – для надання допомоги населенню;

4 – інші виїзди.

О 08:28 вогнеборці МПК-Вільча виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворогом, до с. Лиман Вовчанської громади. Снаряд влучив на територію приватного домоволодіння. Зайнявся будинок на площі 100 кв.м. Пожежники загасили вогонь вже о 10:00. Жертв та постраждалих немає.Друга пожежа від влучання російських боєприпасів трапилась о 22:22 на території одного з підприємств у м. Вовчанську. Її площа склала 250 кв.м. Тут також обійшлось без жертв. Пожежу ліквідовано силами 47-ї ДПРЧ, 66-го ДПРП та МПК-Вільча.

Агентство Телевидения Новости