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03.06.2023 21:59
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Автівка з родиною підірвалась на Харківщині

Автівка з родиною підірвалась на Харківщині

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 2 червня 2023 року близько 13:00 між селами у Золочівській ОТГ Богодухівського району автомобіль, в якому перебувала родина, наїхав на вибуховий пристрій.

Жінка загинула на місці. Чоловік, дві дівчинки 12 і 15 років та 12-річний хлопчик отримали поранення. Їх госпіталізовано до лікарні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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