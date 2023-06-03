Автівка з родиною підірвалась на Харківщині

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 2 червня 2023 року близько 13:00 між селами у Золочівській ОТГ Богодухівського району автомобіль, в якому перебувала родина, наїхав на вибуховий пристрій.

Жінка загинула на місці. Чоловік, дві дівчинки 12 і 15 років та 12-річний хлопчик отримали поранення. Їх госпіталізовано до лікарні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости