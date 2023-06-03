Харківські патрульні виявили 20 водіїв, що керували авто у стані сп’яніння
За минулу добу патрульні виявили 20 водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.
Зокрема вчора ввечері, патрульні зупинили авто за порушення ПДР.
Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння.Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2.22 проміле алкоголю, що в понад 11 разів перевищує допустиму норму.На кермувальника поліцейські склали адміністративні протоколи за ч.3 ст. 130 (Керування особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння), за ч.5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) та склали адміністративну постанову за ч.2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.