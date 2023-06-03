Харківські патрульні виявили 20 водіїв, що керували авто у стані сп’яніння

За минулу добу патрульні виявили 20 водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

Зокрема вчора ввечері, патрульні зупинили авто за порушення ПДР.

Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння.Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2.22 проміле алкоголю, що в понад 11 разів перевищує допустиму норму.На кермувальника поліцейські склали адміністративні протоколи за ч.3 ст. 130 (Керування особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння), за ч.5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) та склали адміністративну постанову за ч.2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости