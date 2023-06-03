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03.06.2023 21:34
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Патрульні затримали наркозбувача у Харкові

Патрульні затримали наркозбувача у Харкові

Вчора вночі, під час патрулювання Салтівського району міста, увагу патрульних привернув підозрілий чоловік. Громадянин, помітивши екіпаж, змінив напрямок руху та намагався зникнути з поля зору правоохоронців. Такі дії чоловіка здались поліцейським дивними, тож вони вирішили його перевірити.Під час спілкування громадянин помітно нервував. Він зізнався патрульним, що має з собою заборонені обігом речовини. Чоловік дістав з взуття 12 згортків з кристалічною речовиною. Зі слів громадянина, ця речовина є наркотичною, яку він переносить для збуту через так звані “закладки”.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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