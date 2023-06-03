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03.06.2023 21:32
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Харківська поліція дістала з-під завалів жінку

Харківська поліція дістала з-під завалів жінку

Харківські патрульні разом з небайдужими громадянами дістали з-під завалів жінку.

Ворожа армія здійснила ракетний обстріл одного з районів Харкова. Патрульні Анатолій Зозуля, Дмитро Кутняк та Ольга Герасименко негайно попрямували на місце обстрілу. Поліцейські негайно почали обстежувати будівлі, аби евакуювати постраждалих. В одній зі споруд під завалами правоохоронці побачили жінку.Спільно з небайдужими громадянами поліцейські кинулись розбирати завали. Спільними силами вдалось дістати жінку. На щастя, важких ушкоджень жінка не отримала. Патрульні передали її медикам.

Агентство Телевидения Новости

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