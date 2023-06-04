У Харкові частину Григорівського шосе тимчасово закриють

Рух транспорту по Григорівському шосе, на ділянці від вул. Петра Болбочана до вул. Камської, буде заборонений з 5 червня по 31 липня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з проведенням КП «Харківські теплові мережі» земельних робіт.Об’їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Петра Болбочана, Полтавський Шлях, Дудинської, Камською та ін.За необхідності проїзд спецавтомобілів оперативних служб до будинків буде забезпечений.

Агентство Телевидения Новости