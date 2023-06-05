єВідновлення: запрошують власників будівельних магазинів та компаній

Будівельні магазини та компанії, які надають послуги з ремонтних робіт, можуть стати учасниками державної програми єВідновлення.

У Мінцифрі наголосили, аби долучитися до програми, необхідно подати заяву на порталі Дія.

З травня стартувала державна програма єВідновлення, за якою українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати кошти на ремонт домівки. Для цього необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку Дія і подати заяву про отримання фінансової допомоги. За час дії послуги українці подали понад 15,9 тисяч заяв про отримання виплати.

Отримані кошти українці можуть витратити лише на відбудову власних домівок. А саме — на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які можна оплатити в компаній, що є учасниками програми.

Долучитися до програми єВідновлення можуть компанії, які ведуть діяльність за такими категоріями та МСС-кодами:

1520 – Генеральні підрядники житлового та торгового будівництва;

5211 – Магазини з будівельними матеріалами та пиломатеріалами;

5231 – Магазини зі склом, фарбою та шпалерами.

Щоб подати заяву:

– зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі Дія;

– приєднайтеся до послуги єВідновлення як бізнес;

– перевірте відомості про вас, зазначені в профілі в кабінеті на порталі diia.gov.ua;

– виберіть банк, внесіть інформацію про свій Merchant ID, яку необхідно отримати в контакт-центрі свого банку, та підтвердьте, що МСС-код діяльності вашого бізнесу відповідає умовам участі в програмі;

– виберіть тип точки продажу та внесіть інформацію про неї;

– перевірте заяву й підпишіть її за допомогою електронного підпису юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Далі можете відстежувати статус заяви в режимі реального часу в кабінеті на порталі Дія. Підтвердження про приєднання до програми надійде на електронну пошту.

Перелік актуальних учасників програми можна буде переглянути на сайті єВідновлення.

Послугу єВідновлення розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».

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