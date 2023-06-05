Україна виборола 4 нагороди у Суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання

У доробку нашої команди, яка повністю складається із спортсменок Харківської області, «золото», два «срібла» та «бронза».

Суперфінал Кубка світу-2023 проходив з 2 по 4 червня в іспанському Ов’єдо.

У перший же день змагань підопічні головного тренера збірної Світлани Саїдової вибороли срібну нагороду. За свій виступ Влада і Марина Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко отримали від суддів 264.6566 бали. Українці поступилися лише суперницям з Іспанії.

3 червня харків’янки Влада і Марина Алексіїви принесли Україні бронзову медаль суперфіналу Кубка світу, отримавши від суддів 242.0541 бали. Друге місце було за дуетом з Франції, а «золото» здобули іспанки.

У заключний день змагань харків’янки Влада та Марина Алексіїви завоювали срібну медаль у довільній програмі дуетів. За свій виступ вони отримали від суддів 217.1771 бали, поступившись суперницям з Ізраїлю Шеллі Бобрицькій та Аріель Нассі, які стали переможницями в цьому виді програми. Бронзова медаль дісталася дуету з Нідерландів.

Останній вид програми суперфіналу Кубка світу з артистичного плавання завершився впевненою перемогою збірної України. За свій виступ в акробатичній групі Марина і Влада Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова і Валерія Тищенко отримали 216.6701 бали та золоті медалі. Наші спортсменки обійшли найближчих конкуренток з Канади, які посіли друге місце. Бронза дісталася спортсменкам з Ізраїлю.

Агентство Телевидения Новости