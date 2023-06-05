Олена Зеленська відвідала Центр психологічної допомоги дітям на Харківщині

Під час візиту та Харківщину 4 червня перша леді України Олена Зеленська відвідала Центр разом із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим.

У Харківському регіональному центрі психологічної допомоги дітям діє Дитячий мультифункціональний центр Спільно, який підтримує ЮНІСЕФ.

«Мультимедіакімната для записів відеоуроків і подкастів – справжня мрія сучасних «мультимедійних» дітей. Ця унікальна й водночас доступна всім опція є в Харківському регіональному центрі психологічної допомоги дітям, де діє Дитячий мультифункціональний центр «Спільно» від ЮНІСЕФ. Тут створено всі умови для школярів, які змушені навчатися онлайн, але не мають для цього необхідних засобів», – зазначила Олена Зеленська.

У Центрі працює команда психологів, яка допомагає розвивати навички подолання стресу та переживати травматичні події за допомогою арттерапії, гри чи інших методик.

«Продовжуємо спільними зусиллями допомагати нашим дітям та їхнім батькам. Ми щиро вдячні ЮНІСЕФ за створення такого центру, де постраждалі від дій окупантів люди зможуть отримати комплексну та професійну допомогу», – додав Олег Синєгубов.

Крім того, на базі Центру створено цифровий навчальний простір — для дітей 6-12 років проводяться заняття з математики, мови та природничих наук. Тут є комп’ютери, камери та інше обладнання, яке дозволяє створювати відео, подкасти, презентації. Студія доступна як для вчителів для проведення онлайн-занять, так і для молоді.

А для батьків, які привели своїх дітей до центру, діє зручний коворкінг.

Центр працює в Харкові за адресою: вулиця Сумська, 54, з 10:00 до 19:00.

Агентство Телевидения Новости