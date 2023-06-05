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У Київському районі Харкова проходить ремонт внутрішньобудинкових мереж

У Київському районі Харкова проходить ремонт внутрішньобудинкових мереж

Бригади дільниці Київського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» завершили технічний ремонт мереж у 175 будинках у рамках підготовки до осінньо-зимового періоду.Як повідомив сьогодні, 5 червня, начальник дільниці Київського району Віктор Маслов, зокрема, майстри підключають внутрішньобудинкові комунікації до одного з будинків на вул. Гвардійців-Широнінців.

«Цей будинок довгий час перебував під ворожими обстрілами, були прямі влучання, що призвело до значних руйнувань конструкцій, у тому числі постраждали і внутрішньобудинкові системи. Відновлювальні роботи ведемо в тих під’їздах, де, ймовірно, мешканці зможуть проживати. Переклали мережі в підвалах та встановили запірну арматуру. Головною проблемою при підключенні споживачів на Північній Салтівці залишається відсутність мешканців, щоби перевірити стан комунікацій», – зазначив Віктор Маслов.

За його словами, ремонтники щодня беруть у роботу близько 30 заявок від харків’ян на усунення різноманітних аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових об’єктах.

«Аварійні ремонти проводимо в день звернення. Запланували відновити послуги у всіх будинках, які опалюватимуться. Будинки, в яких намічено виконати великий обсяг ремонтних робіт, планово внесені до графіку підготовки об’єктів до опалювального сезону», – наголосив начальник дільниці Київського району.

Агентство Телевидения Новости

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