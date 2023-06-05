Прославляв рашистів: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) із Харківщини
Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ще одного настоятеля храму УПЦ (МП) у Харківській області. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
У період тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів.
Втім, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик, прихопивши майно релігійної громади, втік разом з військами рф.
В подальшому разом з сім’єю оселився на території країни-агресора.
Вже звідти він записав відеокоментар, в якому російську агресію проти України назвав «війною всього світу з руським міром».
Однією з перших це відео розмістила на власному Телеграм-каналі прокремлівська партія рф «єдина росія».
Згодом «виступ» клірика «підхопили» інші численні пропагандистські медіа-ресурси країни-агресора, у тому числі центральні канали «росТБ».
Результати ініційованої СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП).
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації).
Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.