ДСНС ліквідували 13 пожеж та знешкодили 8 одиниць вибухонебезпечних предметів

Протягом доби з 04 червня по 05 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинений ворожими обстрілами;

1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

4 – для надання допомоги населенню;

14 – інші виїзди;

О 14:50 рятувальники виїжджали для обстеження місць ворожих обстрілів. Цієї доби їх зазнав смт. Золочів, Богодухівського району. Під час артилерійського обстрілу було пошкоджено фасад спортивного учбового закладу, а також поранено 2 людини, чоловіка 1983 року народження та жінку 1985 року народження. Від ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 8 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости