Віта Ковальська зустрілася з редакторами регіональних друкованих медіа

Під час зустрічі 5 червня заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська обговорила з редакторами ЗМІ покращення якості послуг доставки преси до населених пунктів.

«Харківська ОВА зацікавлена у підтримці друкованих медіа, адже люди, особливо на деокупованих територіях, мають отримувати актуальні українські новини. Нам дуже важливий зворотній зв’язок від ЗМІ, адже вони на місцях бачать, які проблеми виникають через війну», – сказала Віта Ковальська.

Участь у заході також взяв директор філії Харківської дирекції АТ «Укрпошта» Юрій Савченко, який прокоментував графік роботи пересувних поштових відділень та доставку преси до споживача.

«Звичайно, через російську агресію в області скоротилися передплатні тиражі друкованих ЗМІ. Після деокупації ми намагаємося максимально регулярно доставляти пресу до кінцевого споживача. Проте нині на це значно впливає і безпекова ситуація, і навіть погодні умови. Також «Укрпошта» запустила пілотний проєкт «листоноші на електробайках». Працюємо над тим, аби він задіяв і на Харківщині», – розповів Юрій Савченко.

Під час зустрічі проговорили можливість доставки друкованої преси пересувними відділеннями саме до населеного пункту, а не за адресою, що зменшить вартість передплати. Окрім цього, редактори запропонували проводити у відділеннях поштового зв’язку День передплатника, де вони безпосередньо зможуть поспілкуватися з мешканцями.

Нагадаємо, минулого тижня Віта Ковальська спільно з головою НСЖУ Сергієм Томіленком обговорили з редакторами і журналістами місцевих медіа питання відновлення діяльності друкованих ЗМІ та забезпечення їх сталого розвитку в умовах воєнного часу.

Агентство Телевидения Новости