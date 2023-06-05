На Харківщині жителям Верхнього Салтова почали підключати світло

За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації роботи з відновлення електропостачання проводяться в посиленому режимі на деокупованих територіях.

Фахівці «Харківобленерго» частково відновили електропостачання у селі Верхній Салтів Чугуївського району. На цій території тривали активні бойові дії, населений пункт перебував в окупації. Російські загарбники знищили близько 80% електромереж.

«Величезна подяка нашим електрикам, які без вихідних працювали над відновленням мереж села попри ворожі обстріли та ризики для життя. Продовжуємо працювати над тим, аби якнайшвидше повернути світло в оселі усіх мешканців деокупованих територій Харківщини», – зазначив Олег Синєгубов.

Деякі лінії енергетикам доводилося відновлювати кілька разів через обстріли, які досі продовжуються. Нині вдалося заживити 35 точок обліку зі 193. Наразі з електрикою всі, хто зараз живе у Верхньому Салтові.

Агентство Телевидения Новости