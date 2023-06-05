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Терехов зустрівся з ЮНІСЕФ

Терехов зустрівся з ЮНІСЕФ

Робоча зустріч Харківського міського голови Ігоря Терехова та голови представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Мурата Шахіна відбулася сьогодні, 5 червня, в місті Харкові.

Учасники зустрічі обговорили проблеми усиновлення дітей, можливості комбінованої шкільної освіти в умовах війни та визначилися з подальшими пріоритетами співпраці. Ігор Терехов вкотре подякував ЮНІСЕФ за підтримку маленьких харківʼян та зазначив, що зараз зусилля міської влади сконцентровані на підготовці укриттів у школах, аби з початку нового навчального року учні початкових класів мали можливість навчатися офлайн у безпеці.«Ми сьогодні працюємо над створенням укриттів у школах, щоб хоч початкові класи з вересня мали можливість відвідувати уроки в офлайн-форматі. Ми розуміємо важливість соціалізації дітей, до того ж це пріоритет для тих людей, які збираються повертатися в місто», – зазначив мер.

Своєю чергою Мурат Шахін зауважив, що його команда зацікавлена у збільшенні допомоги харківʼянам та розширенні мережі дитячих майданчиків у місті.  

«Ми робимо все, щоб допомогти місцевій владі покращити становище дітей, їх виховання та догляду за ними. Я вже сьогодні переговорю зі своєю командою щодо впровадження саме освітніх ініціатив та проєктів у Харкові», – зазначив він.

Агентство Телевидения Новости

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