Терехов взяв участь у засіданні з ООН

Стартова зустріч проєкту «UN4Харків», ініційованого Європейською економічною комісією ООН, відбулася сьогодні, 5 червня, в онлайн-форматі.

Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив з європейськими посадовцями повоєнне відновлення Харкова та поділився актуальними напрацюваннями зі створення Генерального плану розвитку міста спільно з Фондом Нормана Фостера.«На сьогодні ми вже маємо попереднє концептуальне бачення розвитку Харкова як міста майбутнього з новими інноваційними технологіями. Причому останнє торкнеться абсолютно всіх сфер життєдіяльності міста. А збитки нам завдані колосальні. Тільки на відновлення житлового сектору необхідно не менше трьох мільярдів євро. Але вже зараз ми продовжуємо працювати та відбудовувати щось самі наскільки можливо, попри війну та інші труднощі. Дякую вам за підтримку і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю», – зауважив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости